Demonstranten auf dem Schlossplatz in Warschau fordern die Ablehnung des EU-Migrationspakts. ( IMAGO / Jaap Arriens)

Die Demonstration richtete sich auch gegen das Mercosur-Freihandelsabkommen, von dem polnische Landwirte Nachteile befürchten. Zu der Kundgebung hatte die rechtsnationale Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit aufgerufen. Die PiS lehnt es ebenso wie der neue Präsident Nawrocki ab, dass auf Grundlage des EU-Migrationspakts Flüchtlinge aus anderen Mitgliedstaaten nach Polen gebracht werden könnten. Nawrocki hatte in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mitgeteilt, dass er der Anwendung des Migrations- und Asylpakts in Polen nicht zustimmen werde. Die neuen Vorschriften treten ab Juni des kommenden Jahres in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.