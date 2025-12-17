Schutz von Informanten

Tausende Demonstranten in der slowakischen Hauptstadt Bratislava (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Dano Veselský)

In der Hauptstadt Bratislava forderten die Demonstranten Ministerpräsident Fico zum Rücktritt auf. Auch prominente Oppositionspolitiker nahmen an dem Protest teil. Neben Bratislava kam es in neun weiteren Städten zu Demonstrationen.

Das Parlament hatte die Abschaffung der Behörde in der vergangenen Woche beschlossen. Diese nahm bislang Hinweise zu Fehlverhalten, illegalen Praktiken oder Missständen etwa in Behörden entgegen. Außerdem wird durch den Parlamentsentscheid das Weiterleiten von Beweismaterial an Strafverfolgungsbehörden teilweise unter Strafe gestellt.

Kritiker werfen der Regierung von Ministerpräsident Fico Korruption vor.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.