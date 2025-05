Gegen den serbischen Präsidenten Vucic gingen erneut Tausende Menschen auf die Straße. (picture alliance / Anadolu / Filip Stevanovic)

Auch in Belgrad gingen Menschen auf die Straße. Serbischen Medienberichten zufolge warfen sie der Regierung Korruption und Schlamperei bei Bauprojekten vor. Gewerkschaftsvertreter forderten bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Arbeiter. Auslöser der Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad vor einem halben Jahr. Damals waren in der nordserbischen Stadt 16 Menschen ums Leben gekommen.

