Modschtaba Chamenei (Foto aus dem Jahr 2019) (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Eine entsprechende Erklärung wurde auf Chameneis Internetseite veröffentlicht.

Abdollahi hatte zuvor ein Militärkommando geleitet, das das Vorgehen der regulären iranischen Armee und der Revolutionsgarden koordiniert. Gestern hatte Chamenei den früheren Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Resai, zum Chef des Nationalen Sicherheitsrats ernannt.

Chamenei, der nach der Tötung seines Vaters durch einen US-Luftangriff vor vier Monaten dessen Nachfolge angetreten hatte, ist seit Monaten nicht öffentlich aufgetreten. Er soll bei dem Angriff schwer verletzt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.