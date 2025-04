Tornado-Kampfflugzeuge auf dem Fliegerhorst Nörvenich. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Wie eine Bundeswehr-Sprecherin am Vormittag mitteilte, starteten Tornado-Jets vom Stützpunkt Nörvenich, um sich auf den Weg zum Manöver "Desert Flag 2025" auf der Arabischen Halbinsel zu machen. In die Übung eingebunden sind unter anderem auch die USA, Großbritannien, Frankreich, die Türkei sowie Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und Indien. Die Sprecherin bezeichnete die Vereinigten Arabischen Emirate als einen seit vielen Jahren wichtigen und verlässlichen Partner in der Region.

