Die Vorhersage:
In der Nordwesthälfte dichte Wolken, in der Südosthälfte nach Nebelauflösung meist heiter. Teils aber auch ganztägig neblig-trüb. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, an der Donau bei Nebel um 3 Grad. Morgen im Norden und Westen stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig, später vor allem im Osten zunehmend bewölkt. Temperaturen 8 bis 14, in Ostbayern um 3 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag verbreitet bewölkt, teils auch neblig-trüb und vereinzelt etwas Regen. 3 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.