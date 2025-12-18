Wetter
Teils dicht bewölkt, teils heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Der Nordwesten wird von schwachen Tiefausläufern gestreift. Der Rest des Landes liegt im Einflussbereich eines Hochs über Osteuropa, das milde Luft aus Südwesten heranführt.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordwesthälfte dichte Wolken, in der Südosthälfte nach Nebelauflösung meist heiter. Teils aber auch ganztägig neblig-trüb. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, an der Donau bei Nebel um 3 Grad. Morgen im Norden und Westen stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig, später vor allem im Osten zunehmend bewölkt. Temperaturen 8 bis 14, in Ostbayern um 3 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag verbreitet bewölkt, teils auch neblig-trüb und vereinzelt etwas Regen. 3 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.