Wetter
Teils heiter, teils bewölkt, im Süden nachlassender Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über dem Atlantik bestimmt weiter kalte Luft das Wettergeschehen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden nachlassende Niederschläge. Im Osten Regen, in der Mitte Sprühregen, im Süden teils bis in tiefe Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 1 bis minus 8 Grad. Am Tag teils heiter, teils bewölkt. Im Süden nachlassender Schneefall. Temperaturen minus 1 bis plus 5 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch verbreitet bewölkt, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten zeitweise Regen, im Südosten Schnee. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.