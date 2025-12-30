Die Vorhersage:
Nachts im Norden nachlassende Niederschläge. Im Osten Regen, in der Mitte Sprühregen, im Süden teils bis in tiefe Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 1 bis minus 8 Grad. Am Tag teils heiter, teils bewölkt. Im Süden nachlassender Schneefall. Temperaturen minus 1 bis plus 5 Grad.
Nachts im Norden nachlassende Niederschläge. Im Osten Regen, in der Mitte Sprühregen, im Süden teils bis in tiefe Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 1 bis minus 8 Grad. Am Tag teils heiter, teils bewölkt. Im Süden nachlassender Schneefall. Temperaturen minus 1 bis plus 5 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch verbreitet bewölkt, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten zeitweise Regen, im Südosten Schnee. 0 bis 7 Grad.
Am Mittwoch verbreitet bewölkt, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten zeitweise Regen, im Südosten Schnee. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.