Wetter
Teils heiter, teils bewölkt, im Süden nachlassender Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über dem Atlantik strömt kalte Luft polaren Ursprungs heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Teils heiter, teils bewölkt. Im Süden nachlassender Schneefall. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen verbreitet wolkig, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten zeitweise Regen, im Südosten Schnee. Temperaturen 2 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden und in der Mitte zeitweise Regen, im Süden heiter. 2 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.