Die Vorhersage:
Teils heiter, teils bewölkt. Im Süden nachlassender Schneefall. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen verbreitet wolkig, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten zeitweise Regen, im Südosten Schnee. Temperaturen 2 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden und in der Mitte zeitweise Regen, im Süden heiter. 2 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.