Wetter
Teils kräftige Schneeschauer im Norden

Das Wetter: In der Nacht im Süden klar, sonst gebietsweise stark bewölkt. An der Nordsee teils kräftige Schneeschauer. -1 bis -15 Grad - in den Alpen auch kälter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag im Norden und Westen zunehmende Bewölkung, im Norden kräftige, später im Westen leichte Schneeschauer. Im Süden teils sonnig. -6 bis +2 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag an der Nordsee und im Nordwesten teils starker Schneefall, in der Südosthälfte heiter. Im Nordwesten bis 2 Grad, ansonsten Dauerfrost zwischen -6 und 0 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.