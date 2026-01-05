Am Tag im Norden und Westen zunehmende Bewölkung, im Norden kräftige, später im Westen leichte Schneeschauer. Im Süden teils sonnig. -6 bis +2 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag an der Nordsee und im Nordwesten teils starker Schneefall, in der Südosthälfte heiter. Im Nordwesten bis 2 Grad, ansonsten Dauerfrost zwischen -6 und 0 Grad.
