Unwetterschäden

Darunter sind Rehe, Katzen, Störche, Bekassinen und Hühner, wie mehrere Medien unter Berufung auf örtliche Behörden und Verbände berichteten. Manche Tiere seien so schwer verletzt gewesen, dass sie einen Gnadenschuss bekamen. Ein Pferd sei ebenfalls betroffen gewesen. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern bezifferte die Zahl der toten Störche und Bekassinen auf 25 , die Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern sprach von 18 toten Rehen . Der Meteorologe Jörg Kachelmann appellierte, künftig auch mehr an Tiere als Leidtragende solcher Unwetter zu denken. Bisher war vor allem bekannt, dass zahlreiche Dachpfannen, Dachfenster und Autoscheiben durch die großen Hagelkörner zerstört worden waren. Unterdessen wurde der ausgerufene Katastrophenfall wieder aufgehoben.