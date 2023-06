Gegen Zwangsheirat gibt es auch ein Krisentelefon. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Von Dienstag bis Freitag der nächsten Woche sollen sowohl Schülerinnen als auch die Lehrkräfte in Schulen in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg für das Problem sensibilisiert und über Hilfsmöglichkeiten informiert werden. Für viele Schülerinnen aus patriarchalischen Familien steige in den langen Sommerferien das Risiko einer Zwangsverheiratung, teilte Terre des Femmes mit. Lehrerinnen und Lehrer wüssten das, fühlten sich mit dem Problem aber oft allein gelassen. Die Schule sei meist der einzige Ort, an dem sich betroffene Schülerinnen außerhalb ihrer Familien aufhalten dürften. Darum müsse man dort mit der Präventionsarbeit ansetzen, so die Organisation.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.