Anschlag in Brüssel

Terroranschlag in Brüssel (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / PHILIPPE PAUCHET)

Sie veröffentlichte am Abend eine entsprechende Erklärung. Ein Angreifer hatte gestern vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden zwei schwedische Fußballfans getötet und eine weitere Person verletzt. Später wurde er von der Polizei erschossen. Den Behörden zufolge stammte der Mann aus Tunesien und hielt sich illegal in Belgien auf. Im Internet kursierte ein Bekennervideo, in dem Hass auf Schweden geäußert wurde. Dort war es zuletzt häufiger zu Koranschändungen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.