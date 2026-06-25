Tesla-Gigafactory in Grünheide/Brandenburg (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Das Unternehmen kündigte an, wie bereits im April nochmals 1.000 Mitarbeiter einzustellen. Die Produktion soll auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche gesteigert werden, derzeit sind es etwa 6.200.

Tesla plant zudem, mehr als 1.500 Beschäftigte für die Batteriezellfertigung in Grünheide bei Berlin neu einzustellen.

Im Mai wurden mehr als 5.100 Fahrzeuge des Herstellers in Deutschland zugelassen. Das war nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts ein Plus von 322 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit hatte Tesla einen Marktanteil von 2,1 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.