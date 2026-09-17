Spritpreise

Steigende Dieselpreise setzen die Spediteure unter Druck (Symbolbild). (imago / Zoonar / monticello)

In dem Schreiben des Spediteursverband BGL heißt es, in dem mittelständisch geprägten Transportgewerbe habe sich die Lage dramatisch zugespitzt. Die Betriebe könnten die Kostensteigerungen kaum noch alleine tragen. Der Verband wandte sich aber gegen den Vorschlag von Wirtschaftsministerin Reiche, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe vorübergehend zu senken. Für Unternehmen, die die Mehrwertsteuer vom Finanzamt absetzen dürften, ergäbe sich so keine unmittelbare Entlastung. Stattdessen fordert der BDL die Energiesteuer für gewerblich genutzten Diesel zu senken.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.