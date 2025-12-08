In dem Grenzkonflikt wurden mindestens ein thailändischer Soldat getötet und vier weitere verletzt, wie das thailändische Militär mitteilte. Man habe nun damit begonnen, Flugzeuge für Angriffe auf militärische Ziele in mehreren Gebieten einzusetzen, hieß es weiter. Zudem sollten in Thailand mehr als 385.000 Zivilisten aus vier Grenzbezirken in Sicherheit gebracht werden.
Beide Länder hatten sich zuvor gegenseitig beschuldigt, eine im Oktober unterzeichnete Waffenruhe verletzt zu haben. Der Streit zwischen Thailand und Kambodscha war im Sommer eskaliert.
