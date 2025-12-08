Zwischen Thailand und Kambodscha brodelt schon lange ein Grenzkonflik, jetzt ist der Disput dramatisch eskaliert. (Heng Sinith / AP / dpa / Heng Sinith)

Ziele waren nach Angaben eines thailändischen Militärsprechers Anlagen der kambodschanischen Armee im Grenzgebiet. Man reagiere mit den Attacken auf einen Angriff Kambodschas auf einen Grenzposten, bei dem mindestens ein thailändischer Soldat getötet und vier weitere verletzt worden seien, hieß es. Den weiteren Angaben zufolge sollen in Thailand mehr als 385.000 Zivilisten aus vier Grenzbezirken in Sicherheit gebracht werden.

Beide Länder hatten sich zuvor gegenseitig beschuldigt, eine im Oktober unterzeichnete Waffenruhe verletzt zu haben. Der Streit zwischen Thailand und Kambodscha war im Sommer eskaliert. Hintergrund ist ein seit Jahrzehnten andauernder Grenzkonflikt.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.