Grenzvorfall

Ministerpräsident Charnvirakul erklärte, die Feindseligkeiten Kambodschas hätten nicht wie erwartet nachgelassen. Auch die im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Freilassung von 18 kambodschanischen Soldaten werde vorläufig gestoppt, hieß es weiter.
An der Grenze war ein thailändischer Soldat durch eine Landmine schwer verletzt worden. Thailand wirft Kambodscha vor, die Minen dort neu verlegt zu haben. Kambodscha weist das zurück.
Die beiden Länder hatten Ende Oktober im Beisein von US-Präsident Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.