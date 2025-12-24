Grenzkonflikt

Die Spannungen zwischen Kambodscha und Thailand haben viele Menschen in die Flucht getrieben. (Sopa Saelee / AP / dpa / Sopa Saelee)

Das teilte die kambodschanische Regierung mit. Dazu veröffentlichte sie ein Foto beider Delegationen. Von Seiten Thailands hieß es, man sei zuversichtlich, dass das Treffen zu positiven Ergebnissen führen werde. - Die Gespräche dauern bis Samstag.

Bei den im Dezember aufgeflammten Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha wurden nach Behördenangaben bislang mehr als 40 Menschen getötet und über 900.000 vertrieben. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Zusammenstöße ausgelöst zu haben, und berufen sich jeweils auf ihr Recht auf Selbstverteidigung.

