2018 gewannen sie völlig überraschend die Europäische Blueschallenge - überraschend für diejenigen, die bei der Veranstaltung nicht dabei waren oder noch nie einen Auftritt der Ragtime Rumours aus den Niederlanden gesehen hatten: Sänger Tom Janssen schrummelt die Akustikgitarre, Thimo Gijezen spielt Elektrische und Klavier, Niki van der Schuren steht am Kontrabass und singt oder spielt Saxofon und Flöte - und Sjaak Korsten trommelt, schrabbt das Waschbrett oder auch mal eine Kazoo. Diese Viererbande ist originell, unterhaltsam - und wenn man genau hinhört, merkt man, wie anspruchsvoll sie spielen.

Thimo Gijezen und Sjaak Korsten (v.l.n.r) (Helge Nickel)

Aufnahme vom 18.5.2019 beim Bluesfest Eutin

The Ragtime Rumours:

Tom Janssen, Gesang/Gitarre

Thimp Gijezen, Gitarre/Gesang/Klavier

Niki van der Schuren, Kontrabaß, Gesang/Saxofon/Flöte

Sjaak Korsten, Schlagzeug

Teil Zwei des Konzerts am 13.12. in "On Stage"