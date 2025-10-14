Leipziger Friedensgebete

Der ehemalige Pfarrer, Superintendent und erster Stadtpräsident von Leipzig Friedrich Magirius starb im Alter von 95 Jahren. (picture alliance / ZB / Volkmar Heinz)

Der Leipziger Ehrenbürger starb gestern im Alter von 95 Jahren, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Magirius gehörte zu den prägenden Figruren der Friedlichen Revolution in der DDR. Damals war er Superintendent für den Kirchenbezirk Leipzig-Ost und gemeinsam mit Christian Führer Pfarrer der Nikolaikirche. Der Theologe sah sich selbst als Vermittler zwischen den Bürgerrechtlern und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik.

Leipzigs Oberbürgermeister Jung erklärte, Magirius hinterlasse ein großes Vermächtnis. Er habe immer die Gerechtigkeit und das friedvolle, demokratische Miteinander im Blick behalten.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.