Christliches Fest

Mit Blick auf Fleischgerichte sagte er der KNA, es widerspreche dem Geist von Weihnachten, Leben zu töten, um zu feiern. Der Weihnachtsfrieden beginne auf dem Teller, führte der Mitarbeiter des Instituts für Zoologische Theologie an der Universität Münster aus. Friede meine nicht nur das Ende menschlicher Feindschaft, sondern auch die Versöhnung zwischen Mensch, Tier und Natur, führte der Theologe aus. Ein solches Fest des Friedens verliere an Glaubwürdigkeit, wenn es mit dem Leid anderer Geschöpfe verbunden werde.

12.12.2025