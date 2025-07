Fußball

Thomas Müller setzt Karriere nicht in Deutschland fort und liebäugelt mit Wechsel in die USA

Thomas Müller möchte seine Fußballkarriere im Ausland fortsetzen und liebäugelt mit einem Wechsel in die USA. Die nordamerikanische Liga sei eine interessante Liga, gerade im Hinblick auf die Fußball-WM in dem Land, sagte der langjährige Bayern-Profi in einem Interview mit der Bild-Zeitung.