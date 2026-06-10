Stärkung des ländlichen Raums

Deren Fraktionssprecherin im Thüringer Landtag, Müller, sagte dem MDR, denkbar seien Zuschüsse für Kommunen, um Gasthäuser zu kaufen und selbst zu betreiben. Möglich wären auch Genossenschaftsmodelle. Zudem müssten bürokratische Hürden abgebaut werden, etwa bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte. - In Thüringen hat sich die Zahl der Landgaststätten in kleineren Gemeinden nach Angaben des Senders binnen zehn Jahren halbiert.
Bundesweit bemühen sich verschiedene Parteien um den Erhalt von Dorfgaststätten. Im rheinland-pfälzischen Wahlkampf warb die SPD von Ex-Ministerpräsident Schweitzer explizit mit der Stärkung von Dorfkneipen. Die AfD hatte erklärt, ihre Landtags- und Bundestagsabgeordneten seien verpflichtet worden, in jedem Wahlkreis eine Anlaufstelle, im Idealfall eine Kneipe, für die Bürger zu eröffnen, oder alternativ Ausgleichsbeträge zu bezahlen. Die Brandenburger CDU betonte, Kneipen seien keine Nebensache, sondern Heimat.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.