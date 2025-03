Mannheim: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Landesinnenminister Thomas Strobl kommen zum Paradeplatz in der Innenstadt für ein Statement. (dpa / Boris Roessler)

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 40-jährigen Deutschen aus Rheinland-Pfalz. Der Mann hat nach jetzigem Ermittlungsstand allein gehandelt. Er habe mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung und eines Delikts aus dem Bereich der Hassrede.

Der Mann soll mit Absicht am Montagmittag mit hoher Geschwindigkeit durch eine Fußgängerzone in Mannheim gerast sein. Laut Polizei wurden dabei zwei Menschen getötet . Elf Menschen seien verletzt worden, vier von ihnen schwer. Auch der Tatverdächtige werde in einem Krankenhaus behandelt. Er hat sich den Angaben zufolge selbst mit einer Schreckschusswaffe verletzt. Sein Zustand sei stabil.

Faeser verurteilt Tat

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) verurteilte die Gewalttat. Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Getöteten, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Abend in Mannheim. Der Innenminister von Baden-Württemberg, Strobl (CDU), sagte, die Tat reihe sich in einer Reihe von Straftaten ein, in der ein "Auto als Waffe missbraucht" worden sei. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) sagte bei einem gemeinsamen Auftritt mit Faeser und Strobl: "Wir sind einfach traurig, dass schon wieder solch eine schlimme Tat passiert ist."

Bundespräsident Steinmeier sprach den Angehörigen der Opfer sein tiefes Mitgefühl aus. Es sei furchtbar, was sie durchmachen müssten, schrieb er. Ähnlich äußerte sich Unions-Kanzlerkandidat Merz.

Mehrere Anschläge mit Autos

In den vergangenen Monaten hatte es in Deutschland mehrere Anschläge mit Fahrzeugen gegeben: Im Dezember wurden in Magdeburg sechs Menschen getötet, als ein Mann aus Saudi-Arabien über den Weihnachtsmarkt raste. Mitte Februar fuhr in München ein Afghane mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten; eine junge Frau und ein Kind kamen ums Leben.

In Mannheim hatte es im Mai des vergangenen Jahres zudem einen Messerangriff eines Afghanen gegeben, bei dem ein Polizist getötet und fünf Personen schwer verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.