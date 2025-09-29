Großeinsatz

Symbolbild Polizei (picture alliance / Daniel Kubirski)

Dies bestätigte ein Sprecher des Landesinnenministeriums dem Deutschlandfunk. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, als gestern Abend bis zu 30 Personen eine Massenschlägerei anzettelten. Nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft kamen dabei Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz. Die Polizei sprach von einer "Tumultlage". Sechs Tatverdächtige, drei Frauen und drei Männer, wurden nach Behördenangaben vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Warum die Familien aneinandergerieten, ist noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.