Krieg im Nahen Osten

Zerstörungen im Gazastreifen (Archivbild) (dpa / picture alliance / Mahmoud Issa)

Ein Krankenhaus im Süden der Region berichtet von zehn Toten, in anderen Meldungen ist von bis zu 20 Todesofern die Rede. Unabhängige Bestätigungen dafür liegen nicht vor. Die israelische Armee teilte mit, die Informationen zu überprüfen.

Die von Israel und der libanesischen Terrormiliz Hisbollah vereinbarte Waffenruhe ist nach Einschätzung von US-Außenminister Blinken stabil. Am Rande einer NATO-Konferenz in Brüssel sagte Blinken, beide Seiten seien grundsätzlich an der Einhaltung des Abkommens interessiert. Die Waffenruhe war von den USA und Frankreich vermittelt worden.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.