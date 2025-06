Tom Cruise erhält einen Ehren-Oscar. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Sebastien Botella)

Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mit. Der 62-jährige Schauspieler wurde viermal für einen Oscar nominiert, zweimal als bester Schauspieler in "Geboren am 4. Juli" und "Jerry Maguire", einmal als Nebendarsteller in "Magnolia" und einmal für den besten Film mit "Top Gun: Maverick".

Der Preis soll am 16. November in Los Angeles überreicht werden.

