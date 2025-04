Ersthelfer kommen zur Absturzstelle eines Hubschraubers im Hudson River (Seth Wenig / AP / dpa / Seth Wenig)

Der Helikopter war vor Manhattan in den Hudson River gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben des Bürgermeisters von New York, Adams, handelt es sich bei den Toten um eine spanische Familie, die in der Metropole Urlaub machte. Alle Opfer seien inzwischen geborgen worden, teilte Adams mit. Der Hubschrauber war nach bisherigen Informationen in der Luft auseinandergebrochen und dann in den Fluss gestürzt.

