Naher Osten

Unwetter in Gaza (Jehad Alshrafi / AP / dpa / Jehad Alshrafi)

Das berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Zudem seien bei dem Unglück im Norden des Küstengebietes mehrere Menschen verletzt worden. Zwei weitere starben demnach, als durch die Stürme eine Mauer in einem Flüchtlingslager zusammenbrach. Insgesamt kamen nach Angaben des von der Hamas organisierten Zivilschutzes neun Menschen ums Leben. Die Unwetter und Überflutungen in dieser Woche verschärfen die ohnehin schwierigen Lebensbedingungen. Zahlreiche Menschen, die im Krieg ihr Zuhause verloren haben, leben in provisorischen Unterkünften.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.