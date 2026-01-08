Russischer Angriffskrieg

Laut Behörden starb ein Mann in der Gemeinde Beryslaw, drei weitere Menschen wurden in der Stadt Cherson getötet. In den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja hatten russische Angriffe zuvor zu massiven Stromausfällen geführt. Laut ukrainischem Energieministerium waren Donnerstag früh noch rund 800.000 Menschen in Dnipropetrowsk vom Stromnetz abgeschnitten. In Saporischschja wurde die Stromversorgung inzwischen wieder hergestellt.
Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.