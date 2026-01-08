Russischer Angriffskrieg
Tote und großflächiger Stromausfall im Süden der Ukraine

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Region Cherson sind vier Menschen getötet worden.

    Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto löschen Feuerwehrleute das Feuer in einem Privathaus nach einem Angriff mit russischen Lenkbomben in Cherson.
    Ein zerstörtes Haus in Cherson in der Ukraine (Archivbild) (David Hammersen / dpa / David Hammersen)
    Laut Behörden starb ein Mann in der Gemeinde Beryslaw, drei weitere Menschen wurden in der Stadt Cherson getötet. In den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja hatten russische Angriffe zuvor zu massiven Stromausfällen geführt. Laut ukrainischem Energieministerium waren Donnerstag früh noch rund 800.000 Menschen in Dnipropetrowsk vom Stromnetz abgeschnitten. In Saporischschja wurde die Stromversorgung inzwischen wieder hergestellt.
