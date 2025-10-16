Russischer Angriffskrieg

Zerstörungen in Tschernihiw (Archivild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (picture alliance / Anadolu / Chernihiv Regional Military Administration / Handout)

In Horliwka im russisch besetzten Teil der Region Donezk wurde nach Angaben der dortigen Verwaltung ein Mensch bei ukrainischen Luftangriffen getötet. In Tschernihiw im Nordosten der Ukraine wiederum wurden laut den Behörden zwei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff verletzt. In nahezu der ganzen Ukraine wurde wegen der russischen Angriffe auf Energieanlagen erneut die Stromversorgung von den Behörden eingeschränkt.

Präsident Selenskyj stellte unterdessen die Stadt Odessa im Konflikt mit dem dortigen Bürgermeister unter Militärverwaltung. Selenskyj hatte dem Politiker am Dienstag bereits die Staatsbürgerschaft entzogen, weil er auch einen russischen Pass haben soll. Dieser weist den Vorwurf zurück.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.