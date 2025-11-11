Pakistan und Indien

Das teilte das Innenministerium mit. Es gebe zahlreiche Verletzte. Bei den Opfern handelt es sich laut Staatsmedien überwiegend um Passanten oder Menschen, die zu Gerichtsanhörungen erschienen waren. Bisher hat niemand die Tat für sich reklamiert.
Nach der gestrigen Explosion mit mehreren Toten in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi wurden Medienberichten zufolge mehrere Orte in der Stadt durchsucht. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen und an den U-Bahn-Stationen wurden verstärkt. Premierminister Modi erklärte, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.