In der Anlage im südrussischen Wolgograd habe man Explosionen und einen Brand ausgelöst, teilte der Generalstab in Kiew mit. In einem nahe gelegenen Wohngebiet wurde nach Angaben des Regionalgouverneurs ein Mann bei einem Drohnenangriff getötet. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, man habe in der Nacht 75 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Im Gegenzug registrierte die Ukraine nach Angaben von Präsident Selenskyj erneut Angriffe auf zivile Infrastruktur. Insgesamt habe Russland 135 Drohnen eingesetzt. In der Industriestadt Kamjanske im Süden des Landes wurden nach lokalen Angaben acht Menschen verletzt.
Unterdessen liefern sich beide Armeen an der Front im Osten der Ukraine weiter heftige Gefechte. Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien vermeldete auf Grundlage von Satellitenbildern ein langsames russisches Vorrücken unter massiven Verlusten in die besonders umkämpfte Stadt Pokrowsk.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.