Statistisches Bundesamt

Hotels und andere größere Beherbergungsbetriebe registrierten im ersten Halbjahr rund 223 Millionen Übernachtungen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Zahl liege damit leicht über dem Vergleichszeitraum im bisherigen Rekordjahr 2024. Zwar sei die Nachfrage aus dem Ausland zurückgegangen, das Inland habe dies jedoch mehr als ausgeglichen. 2024 war die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Sie führte zusätzliche ausländische Gäste ins Land.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.