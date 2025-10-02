Spanien - hier Madrid - gehört weltweit zu den beliebtesten Urlaubszielen. (picture alliance / imageBROKER / Joko)

Wie das Nationale Statistik-Institut mitteilte, sind im Juli und August 22,3 Millionen ausländische Touristen in das Land gereist. Das Land habe seinen eigenen Rekord aus dem vergangenen Sommer um eine halbe Million Urlauber übertroffen. Die meisten Besucher kämen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Laut der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen reisten im vergangenen Jahr insgesamt 93,8 Millionen Touristen nach Spanien. Weltweit kamen nur nach Frankreich noch mehr Urlauber. Vor allem in Spanien gab es im Sommer immer wieder Proteste gegen Massentourismus.

