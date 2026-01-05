Die CSU beginnt ihre Winterklausur im Kloster Seeon. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

In einem vorab bekannt gewordenen Positionspapier wurden unter anderem der Wiedereinstieg in die Kernenergie und eine verstärkte Abschiebung von Syrern als Themen genannt. Außerdem wollen die Parlamentarier über vorgezogene Steuersenkungen, mehr Videoüberwachung und härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten sprechen. Zudem wird erwartet, dass Söder seinen jüngsten Vorstoß zur Verlängerung der Arbeitszeit in Deutschland erneut betonen wird. Aus der Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten erfordern die Finanzierungsprobleme bei Rente, Gesundheit und Pflege eine Verlängerung der Arbeitszeiten.

Zum Auftakt hat die CSU den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, eingeladen. Im Laufe der Woche wird auch Kanzler und CDU-Chef Merz in Seeon zum Austausch erwartet.

