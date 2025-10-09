Für die prestigeträchtige Auszeichnung wurden insgesamt 338 Persönlichkeiten und Organisationen nominiert. Chancen werden unter anderem der Journalistenorganisation CPJ, den Nothilfe-Komitees im Sudan und internationalen Gerichten eingeräumt. Im vergangenen Jahr hatte die japanische Organisation "Nihon Hidankyo" den Preis erhalten, die sich für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzt.
Gestern war bekanntgegeben worden, dass der ungarische Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai im Dezember mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.