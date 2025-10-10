Die Nobelpreis-Medaille (Archibild). (picture alliance / dpa / Marc Müller)

Das zuständige norwegische Komitee wird seine Entscheidung gegen Mittag verkünden. Für die prestigeträchtige Auszeichnung wurden insgesamt 338 Persönlichkeiten und Organisationen nominiert. Darunter befinden sich 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen. Wer genau in die Auswahl gelangte, wird traditionell geheim gehalten - auch über die Entscheidung hinaus. Chancen wurden unter anderem der Journalistenorganisation CPJ, den Nothilfe-Komitees im Sudan und internationalen Gerichten eingeräumt. Im vergangenen Jahr war die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo für ihre Bemühungen um eine atomwaffenfreie Welt geehrt worden.

Ihr gehören unter anderem Überlebende und Zeitzeugen der Atomwaffenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki an.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.