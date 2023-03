Widerstand gegen die NS-Herrschaft

Gedenkstätte Weiße Rose an der Ludwig Maximilian Universität in München (imago stock&people)

Sie starb im Alter von 103 Jahren, wie die Weiße-Rose-Stiftung bestätigte. Traute Lafrenz wurde 1919 in Hamburg geboren und zog 1941 als Studentin der Medizin nach München. Dort freundete sie sich mit Hans Scholl an und brachte später Flugblätter der "Weißen Rose" nach Hamburg. Traute Lafrenz wurde 1943 festgenommen und nach einem Jahr Gefängnis erneut verhaftet. Im April 1945 wurde sie von US-Truppen befreit und wanderte später in die USA aus.

Die "Weiße Rose" organisierte während der NS-Diktatur den studentischen Widerstand in München. Die bekanntesten Mitglieder - Sophie und Hans Scholl sowie ihr Freund Christoph Probst - wurden vom Nazi-Regime hingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.