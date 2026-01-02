Krieg gegen Ukraine

Präsident Selenskyj hat ein weiteres Treffen internationaler Sicherheitsberater angekündigt. (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj haben 15 Länder sowie Vertreter von EU und NATO ihre Teilnahme zugesagt. Vertreter der USA würden per Video zugeschaltet. Laut Selenskyj soll es vor allem um das Thema Sicherheitsgarantien für sein Land gehen. Die militärische Komponente sei der Schlüssel dazu, echte Sicherheit zu garantieren, betonte er. Zudem sollten weitere Treffen mit Unterstützerstaaten der Ukraine aus der sogenannten Koalition der Willigen vorbereitet werden.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Seit Wochen laufen die von US-Präsident Trump angestoßenen Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.