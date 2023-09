Papst in Mongolei

Papst Franziskus und der Präsident der Mongolei, Ukhnaagin Khurelsukh. (Andrew Medichini / AP / dpa / Andrew Medichini)

Geplant sind Treffen mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen im Hun-Theater in der Nähe der Hauptstadt Ulan Bator. Neben den anderen Religionsführern wird dort auch der örtliche Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche. Am Nachmittag steht dann eine Heilige Messe an. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will sie mit rund 2.000 Menschen in der Steppe-Arena in Ulan Bator feiern. Neben den mongolischen Katholiken werden dort auch ausländische Pilger erwartet, etwa aus China. Papst Franziskus bleibt noch bis morgen Montag in der Mongolei. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem Land.

Gestern hatte er erklärt, die Mongolei sei nicht nur eine demokratische Nation, sondern auch bestrebt, eine wichtige Rolle für den Weltfrieden zu spielen. Das Land liegt zwischen China und Russland.

