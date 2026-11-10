Verhandlungen in Abu Dhabi (AFP / GRIGORY SYSOYEV)

Die USA werden von den Sondergesandten Witkoff und Kushner vertreten. Europäische Staaten sitzen bei den Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht direkt mit am Tisch. Nach Informationen von Nachrichtenagenturen gab es zu Beginn aber ein gesondertes Treffen der US-Unterhändler mit Vertretern Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und Italiens sowie der EU und der NATO.

Laschet: "Jeden Strohhalm ergreifen"

Auch d er Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Laschet, sagte im Deutschlandfunk, er rechne nicht mit einem Durchbruch bei den Gesprächen. Doch auch kleine Schritte wie beispielsweise Vereinbarungen zu Getreidetransporten oder Gefangenenaustauschen könnten die Verhandlungsbereitschaft Russlands testen. Europa müsse jeden Strohhalm ergreifen, um der Ukraine zu helfen, betonte der CDU-Politiker.

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Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.