Trinidad und Tobago öffnen ihre Flughäfen für das US-Militär - hier der ANR Robinson Airport in Tobago. (IMAGO / Dreamstime / Copyright: xDreamstimexBasphotox)

Begründet wurde Schritt mit zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela, vor dessen Küste Trinidad und Tobago liegt. Den USA sei bereits ermöglicht worden, ein Radarsystem an einem Flughafen zu installieren.

Das US-Militär hatte in den letzten Wochen immer wieder Boote vor der Küste Venezuelas angegriffen und mit der Bekämpfung von Drogenschmuggel begründet.

Die Premierministerin von Trinidad und Tobago, Persad-Bissessar, lobte die Einsätze. Die Angriffe verstoßen Kritikern zufolge gegen internationales Recht.

