In Wiesbaden müssen die Einwohner das Trinkwasser abkochen. (imago/Sven Simon)

Nach Angaben des örtlichen Versorgers handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Drei Stadtteile seien von der Verfügung ausgenommen. Bei einer routinemäßigen Untersuchung an einer Messstelle in der Innenstadt sei gestern eine Verunreinigung mit Bakterien festgestellt worden. Obwohl die untersuchten Trinkwasserproben unauffällig gewesen seien, habe das Gesundheitsamt die Maßnahme verfügt, hieß es. Nach Angaben der Stadt gilt das Abkochgebot, bis dem Gesundheitsamt drei negative Befunde vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.