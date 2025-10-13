Der Klimawandel habe einen sogenannten ersten Kipppunkt erreicht, teilten Autoren des heute veröffentlichten "Global Tipping Points Report" in Frankfurt am Main mit. Dieser Kipppunkt liegt demnach bei schätzungsweise 1,2 Grad und ist mit der derzeitigen Erderhitzung von 1,4 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter bereits überschritten. In den Riffen kommt es in der Folge zu einem beispiellosen Absterben, das wiederum die Lebensgrundlage von Hunderten Millionen Menschen sowie das Überleben von einer Million Meeresarten beeinträchtigt.
An der Untersuchung nahmen 160 Forscher aus 23 Ländern teil.
