Selenskyj und Trump im Oval Office (IMAGO / ZUMA Press Wire)

Er sei sich nicht sicher, ob Selenskyj mit einem neuen Vorschlag für ein Ende des russischen Angriffskriegs einverstanden sei, erklärte Trump am Rande einer Preisverleihung in Washington. Die USA hätten darüber mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen und mit ukrainischen Vertretern, darunter Selenskyj, so Trump. Und er sei ein wenig enttäuscht, dass Präsident Selenskyj den Vorschlag noch nicht gelesen habe, fügte der US-Präsident hinzu.

Selenskyj bezeichnete die Gespräche mit US-Vertretern als konstruktiv, aber als nicht einfach. Diese würden die grundlegenden ukrainischen Positionen kennen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj wird heute in London mit dem britischen Premierminister Starmer, mit Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron zusammentreffen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich für einen schrittweisen diplomatischen Prozess für die Ukraine ausgesprochen, der mit langfristigen Sicherheitsgarantien und anhaltender Militärhilfe verbunden ist.

