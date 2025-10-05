Etatstreit

Kevin Hassett schlägt im Haushaltsstreit mit den Demokraten harte Töne an (AFP / NICHOLAS KAMM)

Dies werde dann geschehen, wenn die Gespräche zu keinem Ergebnis führten, sagte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, Hassett, dem Sender CNN. Er hoffe jedoch weiter, dass die oppositionellen Demokraten in den Verhandlungen mit den Republikanern über ein Ende der Haushaltssperre einlenkten. - Der Konflikt hatte vor wenigen Tagen zu einem teilweisen Stillstand der amerikanischen Regierungsgeschäfte geführt. Im Zuge des sogenannten Shutdowns wurden Hunderttausende Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt. Anders als bei früheren Haushaltssperren hat US-Präsident Trump die Bundesbehörden diesmal auch angewiesen, Pläne für dauerhafte Stellenstreichungen auszuarbeiten.

