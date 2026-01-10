Ein Schiff der dänischen Marine patrouilliert vor Nuuk in Grönland (IMAGO / Depositphotos / njarvis via imago-images.de)

Die USA wollten Russland oder China nicht als Nachbarn haben, sagte Trump in Washington. Er hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er das zum NATO-Partner Dänemark gehörende Grönland unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf Grönlands strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region.

Trump bekräftigte nun, er würde gern eine Vereinbarung dazu eingehen. Aber wenn es nicht auf die einfache Art und Weise geschehe, werden man es auf die harte Art tun.

