Nach gestrigem Urteil

Jimmy Lai (Archivbild) (imago images / ZUMA Wire / Liau Chung-ren via www.imago-images.de)

Er bedauere die Verurteilung Lais sehr, sagte Trump in Washington. Er habe den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gebeten, die Freilassung des 78-Jährigen zu prüfen. Ein Gericht in Hongkong hatte den bekannten Kritiker der Regierung in Peking zuvor der Verschwörung mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Schriften für schuldig befunden. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Lai droht lebenslange Haft.

Westliche Regierungen kritisierten das Urteil scharf. Die chinesische Regierung wies die Vorwürfe zurück und warf dem Westen eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor.

